Биотех | Эффективность вакцины Moderna против коронавирусной болезни снизили: в чем дело
Продолжается плановое накопление данных об эффективности антиковидной мРНК-вакцины от Moderna: уточненный показатель составляет >90% против всех случаев COVID-19 с симптомами и >95% против тяжелого течения болезни. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.
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На 9 апреля обновленная информация о фазе III клинических исследований биопрепарата mRNA-1273 включала уже более 900 случаев COVID-19 в группах "вакцина" и "плацебо", в том числе более 100 – тяжелых. Распределение этих случаев по группам и дало те цифры, о которых в первом абзаце.
За точку начала отслеживания берется старт третьей недели после второй дозы, когда защищенность организма от болезни выходит на наивысший уровень.
В конце 2020-го Moderna оценивала эффективность вакцины в 94,1% против всех случаев с симптомами.
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В Moderna уточнили, что на 13 апреля 2021-го всем "расслепленным" участникам исследований в плацебо-группе предложили вакцину, и 98% из них согласились.
Фаза III продолжается. В течение года Moderna будет делиться обновленными данными, включая информацию об эффективности биопрепарата против бессимптомной инфекции, генотипировании (персонализированный анализ ДНК участников), сохранности антител и т.д.
В пресс-релизе уточнили, что сейчас также проходит фаза II / III на детях от полугода до 11 лет, и продолжаются испытания двух типов дополнительных "усиливающих" доз против мутантного ЮАР-штамма коронавируса. Препринт уже выложен на bioRxiv.
- В конце марта США впервые показали результаты вакцинации против COVID-19 препаратами Pfizer-BNT и Moderna.
- В начале апреля Moderna увеличила количество доз вакцины во флаконах, чтобы быстрее привить американцев.
- Определять антитела перед вакцинацией от COVID-19 не нужно, а переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться: это безопасно.
- Вакцина Oxford-AstraZeneca на 100% защитила от тяжелого течения COVID-19 – исследование для США.
- Немецкая вакцина-конкурент Pfizer и Modernа на 100% защитила мышей от ЮАР-мутанта "короны".
- Вчера, 13 апреля, США приостановили вакцинацию препаратом Johnson & Johnson: шесть случаев необычного тромбоза на 6,8 млн доз.
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