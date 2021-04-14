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Биотех | Эффективность вакцины Moderna против коронавирусной болезни снизили: в чем дело

14.04.2021, 09:10
Эффективность вакцины Moderna против коронавирусной болезни снизили: в чем дело - Фото
Антиковидная вакцина Moderna (фото — EPA)

Продолжается плановое накопление данных об эффективности антиковидной мРНК-вакцины от Moderna: уточненный показатель составляет >90% против всех случаев COVID-19 с симптомами и >95% против тяжелого течения болезни. Об этом говорится в пресс-релизе американской компании.

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На 9 апреля обновленная информация о фазе III клинических исследований биопрепарата mRNA-1273 включала уже более 900 случаев COVID-19 в группах "вакцина" и "плацебо", в том числе более 100 – тяжелых. Распределение этих случаев по группам и дало те цифры, о которых в первом абзаце.

За точку начала отслеживания берется старт третьей недели после второй дозы, когда защищенность организма от болезни выходит на наивысший уровень.

В конце 2020-го Moderna оценивала эффективность вакцины в 94,1% против всех случаев с симптомами.

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В Moderna уточнили, что на 13 апреля 2021-го всем "расслепленным" участникам исследований в плацебо-группе предложили вакцину, и 98% из них согласились.

Фаза III продолжается. В течение года Moderna будет делиться обновленными данными, включая информацию об эффективности биопрепарата против бессимптомной инфекции, генотипировании (персонализированный анализ ДНК участников), сохранности антител и т.д.

В пресс-релизе уточнили, что сейчас также проходит фаза II / III на детях от полугода до 11 лет, и продолжаются испытания двух типов дополнительных "усиливающих" доз против мутантного ЮАР-штамма коронавируса. Препринт уже выложен на bioRxiv.

Евгений Пилипенко
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