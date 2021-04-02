UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы быстрее привить американцев

02.04.2021, 09:32
Moderna увеличивает флаконы для вакцины от COVID-19, чтобы быстрее привить американцев - Фото
Вакцина Moderna (фото — EPA)

Американская биофарм-компания Moderna будет выпускать антикоронавирусную вакцину mRNA-1273 во флаконах по 15 доз. Это позволит ускорить вакцинацию в США и "быстрее положить конец пандемии", пишет местное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которое одобрило такие изменения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас максимальное число доз во флаконе Moderna – 10-11. Из новых флаконов можно будет потенциально извлечь 13-15 доз – это зависит от типа шприца и иглы.

Одним из "аргументов" антивакцинаторов в Украине против вакцины CoviShield является тот факт, что форма ее выпуска – флакон по 10 доз. Якобы это "много" и потому, по какой-то неизвестной науке причине, "хуже".

Смотрите видео: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19

Вакцина Moderna вводится по двухдозной схеме по 0,5 мл каждая с интервалом в один месяц.

1 апреля 2021 года в Германии решили, что если привитому первой дозой вакцины Oxford-AstraZeneca меньше 60 лет, такому вторую дозу ему лучше сделать мРНК-вакциной. Такая ситуация возникла из-за того, что местный регулятор решил перестраховаться и уберечь людей из группы "повышенного риска" (младше 60 лет) от возможных побочных эффектов в виде тромбозов.

Читайте также: Вакцина Pfizer-BioNTech в испытаниях на 100% предотвратила "южноафриканский" COVID-19

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина прививка fda флакон упаковка коронавирус COVID-19 Moderna
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 