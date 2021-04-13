США приостановили вакцинацию Johnson & Johnson. Причина – риск тромбоза, как у AstraZeneca

В США приостанавливают вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson. Об этом сообщает пресс-служба J&J.

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Как отмечается, в Соединенных Штатах зарегистрировано шесть случаев редкого тромбоза (появление тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов) на более чем 6,8 млн введенных доз вакцины.

Центры США по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) изучают данные о них, и из предосторожности рекомендовали приостановить использование вакцины J&J.

По данным FDA, все шесть случаев произошли среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет, а симптомы проявились через 6-13 дней после вакцинации. Одна из пациенток умерла, еще одна находится в критическом состоянии.

Людям, получившим вакцину J&J, у которых в течение трех недель после вакцинации развивается сильная головная боль, боль в животе, боль в ногах или одышка, рекомендуют обратиться к своему врачу.

В J&J сообщили, что изучают аналогичные случаи с европейскими органами здравоохранения, и решили заранее отложить развертывание нашей вакцины в Европе.

12 марта ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson.

7 апреля 2021-го медрегулятор ЕС рекомендовал внести необычные тромбозы в список очень редких побочных эффектов от вакцины Oxford-AstraZeneca.

10 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) решило исследовать возможную связь между возникновением тромбоза и вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson.

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Наталия Медведева

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