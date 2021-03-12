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ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson: что о ней известно

12.03.2021, 20:19
ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson: что о ней известно - Фото
Вакцина Johnson & Johnson против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против COVID-19, разработанную компанией Johnson & Johnson, в список препаратов, рекомендованных для экстренного использования во всех странах и для распространения в рамках программы COVAX. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Решение было принято на основании разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Вакцина от Johnson & Johnson — первая однодозная вакцина, которую ВОЗ включил в список, что должно облегчить логистику вакцинации во всех странах.

Обширные данные масштабных клинических испытаний, предоставленные компанией, также показывают, что вакцина эффективна для пожилых людей, сообщили в организации.

В оценке ВОЗ также учитывались требования к хранению. Вакцину необходимо хранить при температуре -20 градусов, что может оказаться затруднительным в некоторых случаях. Срок ее хранения в таких условиях составляет два года. В течение трех месяцев ее можно хранить при 2-8° C.

На следующей неделе ВОЗ созовет свою Стратегическую консультативную группу экспертов по иммунизации, чтобы сформулировать рекомендации по использованию вакцины. Для программы COVAX забронировано 500 миллионов доз вакцины.

Основа препарата – нереплицирующийся вектор из аденовируса человека 26-го типа (Ad26), геном которого модернизирован так, чтобы производить S-белок SARS-CoV-2. Другими словами, создатели взяли безобидный для человека вирус одной из "простуд", лишили его возможности размножаться в клетках, и вооружили белками-шипами коронавируса – чтобы "раздражать" иммунитет и обучать его бороться с настоящим коронавирусом.

Вакцина примерно на 66% эффективна в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19, на 85% – против критического течения болезни, и на 100% – против смерти от ковида.

Вадим Ребрина
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вакцина ВОЗ johnson & johnson   COVID-19
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