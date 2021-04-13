Что будут колоть украинцам. Минздрав обнародовал состав 3 популярных вакцин: инфографика

Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook состав трех вакцин, которыми будут прививать украинцев от коронавируса. Для наглядности составы препаратов производства AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer-Biontech были выложены в виде картинок.

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В Минздраве отметили, что содержимое вакцин зависит от технологии, по которой они производились и что вакцины от AstraZeneca имеют одинаковый состав.

Публикация была сделана, чтобы перед прививкой каждый смог перепроверить наличие в составе тех веществ, на которые у него есть или нет аллергии.

9 апреля Степанов назвал сроки поставки всех трех вакцин в Украину.

Сегодня глава МОЗ заявил о начале вакцинации в Украине препаратом Sinovac.

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Дарья Мостовая

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