Что будут колоть украинцам. Минздрав обнародовал состав 3 популярных вакцин: инфографика
13.04.2021, 14:47
Иллюстративное фото: pixabay.com
Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook состав трех вакцин, которыми будут прививать украинцев от коронавируса. Для наглядности составы препаратов производства AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer-Biontech были выложены в виде картинок.
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В Минздраве отметили, что содержимое вакцин зависит от технологии, по которой они производились и что вакцины от AstraZeneca имеют одинаковый состав.
Публикация была сделана, чтобы перед прививкой каждый смог перепроверить наличие в составе тех веществ, на которые у него есть или нет аллергии.
- 9 апреля Степанов назвал сроки поставки всех трех вакцин в Украину.
- Сегодня глава МОЗ заявил о начале вакцинации в Украине препаратом Sinovac.
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