UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Что будут колоть украинцам. Минздрав обнародовал состав 3 популярных вакцин: инфографика

13.04.2021, 14:47
Что будут колоть украинцам. Минздрав обнародовал состав 3 популярных вакцин: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения опубликовало в Facebook состав трех вакцин, которыми будут прививать украинцев от коронавируса. Для наглядности составы препаратов производства AstraZeneca, Sinovac Biotech и Pfizer-Biontech были выложены в виде картинок.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

В Минздраве отметили, что содержимое вакцин зависит от технологии, по которой они производились и что вакцины от AstraZeneca имеют одинаковый состав. 

Публикация была сделана, чтобы перед прививкой каждый смог перепроверить наличие в составе тех веществ, на которые у него есть или нет аллергии.

Читайте также: Мэрия Одессы заявила, что в город пришла вакцина Pfizer. В Минздраве отрицают

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
минздрав вакцина инфографика состав коронавирус AstraZeneca CoronaVac   COVID-19 Pfizer-BioNTech COVISHIELD Sinovac Biotech
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 