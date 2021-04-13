Коронавирус. Сегодня в Украине начнут прививать вакциной CoronaVac – Степанов

С сегодня, 13 апреля, в Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов напомнил, что Украина закупила 215 000 доз китайской вакцины, еще 1,7 млн доз Минздрав ожидает получить в течение апреля-мая.

CoronaVac – инактивированная вакцина, созданная на основе "убитого" вируса, такие технологии давно известны и доказали свою безопасность, добавил министр.

По словам Степанова, эта технология дает меньшую эффективность по защите от заражения, но в любом случае обеспечивает бессимптомное или легкое течение болезни и защищает от попадания в реанимацию.

CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech, – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.

Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net .

. Согласно недавним исследованиям турецких ученых, CoronaVac "более сильный иммунный ответ" вызывает у женщин.

Вчера, 12 апреля, Степанов заявил, что китайскую вакцину уже распределяют по регионам.

Денис Юдин

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