Вакцину CoronaVac отправляют в регионы: кого привьют в первую очередь
Минздрав начинает доставлять китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac в регионы. Глава МОЗ Максим Степанов пишет, что министерство завершило все необходимые лабораторные исследования.
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Вакцина будет предоставлена полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании, отметил Степанов.
Он напомнил, что CoronaVac — инактивированная вакцина, то есть созданная на основе "убитого" вируса. По его словам, для украинцев такие вакцины не в новинку.
CoronaVac, пишет Степанов, успешно используют во многих странах мира. Недавно ею вакцинировался президент Турции Реджеп Эрдоган.
- CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech, – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.
- Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
- Согласно недавним исследованиям турецких ученых, CoronaVac "более сильный иммунный ответ" вызывает у женщин.
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