UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вакцину CoronaVac отправляют в регионы: кого привьют в первую очередь

12.04.2021, 17:52
Вакцину CoronaVac отправляют в регионы: кого привьют в первую очередь - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (фото - ЕРА)

Минздрав начинает доставлять китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac в регионы. Глава МОЗ Максим Степанов пишет, что министерство завершило все необходимые лабораторные исследования.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вакцина будет предоставлена полицейским, маломобильным группам населения, лицам, которые за ними ухаживают, олимпийцам, паралимпийцам и людям, которые будут принимать непосредственное участие во внешнем независимом оценивании, отметил Степанов.

Он напомнил, что CoronaVac — инактивированная вакцина, то есть созданная на основе "убитого" вируса. По его словам, для украинцев такие вакцины не в новинку.

CoronaVac, пишет Степанов, успешно используют во многих странах мира. Недавно ею вакцинировался президент Турции Реджеп Эрдоган.

  • CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac Biotech, – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.
  • Эффективность CoronaVac, согласно клиническим исследованиям, составляет 50,34% для предотвращения очень легких случаев COVID-19 и 78% – от легких до очень тяжелых. Детальнее почитать об этой и других вакцинах можно в спецпроекте LIGA.net.
  • Согласно недавним исследованиям турецких ученых, CoronaVac "более сильный иммунный ответ" вызывает у женщин. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация максим степанов коронавирус CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 