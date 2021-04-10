В Европе вакцину от коронавируса Johnson&Johnson проверят на связь с тромбозами – EMA

Возможную связь между возникновением тромбоза и вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson рассмотрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Комитет по безопасности EMA получил сообщения о четырех случаях необычных тромбов после вакцинации препаратом бельгийской компании Janssen (принадлежит Johnson&Johnson). Один случай зафиксировали во время клинических испытаний, еще три – во время вакцинации в США. Один из них оказался летальным.

Вакцина от Janssen в настоящее время используется только в США. В Евросоюзе ее начнут использовать в течение ближайших недель.

EMA подчеркивает, что в настоящее время неясно, существует ли связь между вакциной и случаями тромбоза.

11 марта 2021 года вакцина Johnson & Johnson была зарегистрирована в Евросоюзе. Она не требует заморозки и отличается от других вакцин тем, что требуется только одна доза.

7 апреля комитет по безопасности EMA заявил, что необычные тромбы должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины компании AstraZeneca.

Денис Юдин

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