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В Европе вакцину от коронавируса Johnson&Johnson проверят на связь с тромбозами – EMA

10.04.2021, 07:45
В Европе вакцину от коронавируса Johnson&Johnson проверят на связь с тромбозами – EMA - Фото
Вакцина Johnson&Johnson (Фото – Timothy D. Easley, EPA)

Возможную связь между возникновением тромбоза и вакциной от коронавируса производства Johnson & Johnson рассмотрит Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Комитет по безопасности EMA получил сообщения о четырех случаях необычных тромбов после вакцинации препаратом бельгийской компании Janssen (принадлежит Johnson&Johnson). Один случай зафиксировали во время клинических испытаний, еще три – во время вакцинации в США. Один из них оказался летальным.

Вакцина от Janssen в настоящее время используется только в США. В Евросоюзе ее начнут использовать в течение ближайших недель.

EMA подчеркивает, что в настоящее время неясно, существует ли связь между вакциной и случаями тромбоза.

Денис Юдин
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