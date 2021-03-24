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В Бразилии – "пожар" с коронавирусом: за сутки от COVID-19 умерло рекордное число людей

24.03.2021, 12:58
В Бразилии –
Фото: ЕРА

Суточное количество смертей от коронавирусной болезни в Бразилии впервые перевалило за 3000 – система здравоохранения в стране приближается к коллапсу. Неутешительную статистику сообщил местный Минздрав.

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В марте страна в Южной Америке фактически вышла в мировые лидеры нового всплеска пандемии: здесь каждый день от ковида умирает больше, чем в любой другой стране. Показатель ежедневной смертности от COVID-19 значительно превышают пики первой волны летом 2020 года.

23 марта в Бразилии зафиксирована 3251 смерть от болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это почти в 10 раз больше, чем за тот же период в Украине (население Бразилии – 210 млн человек, Украины без оккупирпованного Крыма – около 41 млн).

Эпицентр эпидемии в стране – густонаселенный штат Сан-Паулу; он дал треть черной статистики за вчерашний день.

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По данным местных медиков, система здравоохранения в регионах страны – на грани коллапса, в некоторых больницах он уже произошел. Там не хватает кислородных точек и концентраторов для поддержки тяжелых больных.

Фото: ЕРА

На фоне этого некоторые региональные власти ужесточают карантинные меры, которым противится президент Жаир Болсонару. Последний ранее легко перенес COVID-19 и недавно отказался вакцинироваться от COVID-19. Вчера в телеобращении он заявил, что "все вскоре вернутся к нормальной жизни", проигнорировав рекорд суточной смертности.

Только официальное число умерших от ковида в Бразилии уже завтра, вероятно, превысит 300 000. Этот показатель больше только в США (557 000). На третьем месте – Мексика с 200 000 смертей за время пандемии.

На 20 марта в Бразилии по меньшей мере первую дозу антиковидной вакцины получило около 4,8% населения. Для сравнения: этот показатель для Украины – 0,3%.

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Евгений Пилипенко
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смерть рекорд медицина Бразилия Жаир Болсонару коронавирус COVID-19
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