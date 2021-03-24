Кто сможет въехать в Украину без ПЦР-теста на коронавирус: пограничники назвали исключения

На границе при въезде в Украину не будут требовать ПЦР-тест на коронавирус у представителей дипломатических организаций, международных миссий, а также у беженцев. О таком исключении из решения правительства рассказал в эфире Громадського радіо помощник главы Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"Эта норма (наличие ПЦР-теста на коронавирус, – ред.) не касается иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине; людей, нуждающихся в убежище; людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине", – перечислил пограничник.

22 марта 2021 года Кабмин принял решение, по которому въезжающим в Украину иностранцам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

Если теста не будет или он покажет положительный результат, такой человек обязан пройти 14-дневную самоизоляцию/карантин.

Также на прошлой неделе в ЕС определились с тремя видами паспортов иммунного: требования к форме и содержанию.

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В Украине сейчас – резкий всплеск заболеваемости COVID-19, в том числе из-за циркуляции измененного "британского" штамма. Число суточных госпитализаций бьет рекорды осенней волны – почти 5000 в день, идут рекорды по количеству смертей за сутки, только официально (что и близко не соответствует реалиям) ежедневное число инфицированных достигает 15 000 человек.

В части регионов не хватает медперсонала для инфекционных стационаров. Некоторые области и города ушли и уходят на частичный локдаун, но "общенациональный локдаун не планируется". Из-за волны эпидемии у здравоохранения – проблемы с оказанием срочной медпомощи в том числе и по другим направлениям.

Евгений Пилипенко

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