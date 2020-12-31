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"Самым коррумпированным человеком года" стал Болсонару. Но Коломойский тоже вышел в финал

31.12.2020, 12:03
Жаир Болсонару (Фото - Joedson Alves - EPA)

Всемирный центр по исследованию коррупции и организованной преступности подвел итоги 2020-го и назвал "самого коррумпированного человека года". Им стал президент Бразилии Жаир Болсонару, второе и третье место поделили лидеры США и Турции – Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган, а замкнул четверку финалистов украинский олигарх Игорь Коломойский.

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В центре отметили, что в свое время Болсонару пришел на пост главы страны, чтобы бороться с коррупцией в Бразилии, но вместо этого окружил себя "коррумпированными личностями, подорвал систему правосудия и использовал пропаганду для продвижения своей популистской политики".

Двое других финалистов Трамп и Эрдоган также извлекали выгоду из пропаганды, политизировали систему правосудия, подорвали институты демократии и поощряли коррупцию в стране, подчеркнули в отчете.

Четвертым претендентом на звание "коррумпированного человека 2020 года" стал Коломойский. В центре заявили, что бизнесмен одолжил более $5 млрд без залога в банке, находящемся под его контролем – после чего деньги исчезли в череде офшоров, а убытки составили около 40% всех вкладов частных лиц в стране.

В отчете также обратили внимание, что именно Коломойский мог финансировать баллотирование нынешнего президента Владимира Зеленского на пост главы государства, а также, что за олигархом числится "послужной список корпоративных рейдов, мошенничества, кражи государственных активов и политических интриг".

В предыдущие годы лауреатами этой премии в числе прочих становились президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Филиппин Родриго Дутерте.

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Дарья Мостовая
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