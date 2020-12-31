Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк
30 декабря прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в том, что они якобы использовали "незаконно присвоенные средства" для покупки недвижимости в штате Огайо. Об этом со ссылкой на данные Минюста США пишет Reuters.
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Агентство напоминает, что ранее аналогичные обвинения были выдвинуты насчет их собственности в штатах Кентукки и Техас.
"Коломойский, один из самых известных магнатов Украины и считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, опроверг предыдущие обвинения", – уточняет источник.
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Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось; он, впрочем, и ранее не комментировал эту тему.
Минюст США утверждает, что оба они использовали якобы отмытые через ПриватБанк средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и что в США ее конфисковали. По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнеры "получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в США".
Приобретенная в трех штатах недвижимость оценивается в более $60 млн.
- В апреле 2019-го The Daily Beast сообщила, что ФБР начало расследование против Коломойского. Его подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе в отмывании денег.
- 4 августа ФБР обыскало бизнес-центр One Cleveland Center компании Optima.
- В декабре Optima 55 Public Square, связанная Коломойским, объявила дефолт по кредиту в $18,5 млн перед компанией 55 Bridge Lending of Cleveland.
- В декабре Optima Ventures, связанная с Коломойским и Боголюбовым, подала ходатайство в суд штата Делавер о продаже двух объектов недвижимости в Кливленде.
- 9 декабря суд возобновил рассмотрение иска о возврате ПриватБанка Коломойскому. Одновременно с этим суд в Израиле встал на сторону ПриватБанка в споре с Коломойским.
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