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Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк

31.12.2020, 06:30
Выдвинуты новые обвинения Коломойскому в США: отмывание денег через ПриватБанк - Фото
Игорь Коломойский (Фото: ЕРА)

30 декабря прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова в том, что они якобы использовали "незаконно присвоенные средства" для покупки недвижимости в штате Огайо. Об этом со ссылкой на данные Минюста США пишет Reuters.

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Агентство напоминает, что ранее аналогичные обвинения были выдвинуты насчет их собственности в штатах Кентукки и Техас.

"Коломойский, один из самых известных магнатов Украины и считающийся ключевым политическим сторонником президента Владимира Зеленского, опроверг предыдущие обвинения", – уточняет источник.

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Американский адвокат олигарха Брюс Маркс пока не ответил на просьбу прокомментировать последний иск. Связаться с представителями Боголюбова не удалось; он, впрочем, и ранее не комментировал эту тему.

Минюст США утверждает, что оба они использовали якобы отмытые через ПриватБанк средства, чтобы приобрести коммерческую недвижимость в Огайо, и что в США ее конфисковали. По данным прокуратуры США, в 2008–2016 годах партнеры "получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе ПриватБанка, прежде чем перевести деньги в США".

Приобретенная в трех штатах недвижимость оценивается в более $60 млн.

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Евгений Пилипенко
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