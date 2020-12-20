"Он не президент". Зеленский прокомментировал критику требований МВФ Коломойским
Бизнесмен Игорь Коломойский не может выступать от имени главы государства, его слова – всего лишь его мнение, сказал в интервью NYT президент Владимир Зеленский. Гарант заявил, что с "мандатом доверия", полученным от украинского народа, на него никто влиять не может.
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"Игорь Коломойским не является президентом. И выступать от имени Украины, президента, правительства он не может. Это заявления одного из бизнесменов, одного из олигархов", – подчеркнул президент.
Прокомментировал Зеленский и реформу в банковской сфере. Он отметил, что был принят очень сложный закон по поводу невозможности влияния на банковский сектор.
"Мне кажется, что вот это – еще один показатель не пустой риторики, не пустого политиканства, а реальных действий. Я считаю, что мы победили в этом направлении, поэтому на банковский сектор сегодня никто, включая господина Коломойского, не может влиять", – заявил глава страны.
По словам Зеленского, Нацбанк и монетарная политика, а также антикоррупционные органы сейчас являются независимыми и получают от него полную поддержку.
"Они прекрасно понимают, что я их не ломаю и не вмешиваюсь в их серьезные кейсы<...>Мне народ дал такой мандат веры и доверия, что я считаю, что с этим мандатом на меня никто не влиять не может и не способен", – заметил президент.
- В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что властям Украины вместо кредитов МВФ надо взять $100 млрд у России.
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