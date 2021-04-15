Литва попросила Данию поделиться неиспользованной вакциной AstraZeneca

Литва просит Данию передать ей вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, заявила премьер-министр Литвы Игрида Шимоните. Об этом сообщает DELFI.

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По словам Шимоните, правительство Литвы уже обратилось к правительству Дании вчера, 14 апреля.

Если Дания будет готова поделиться объемами вакцины AstraZeneca, от которой решила отказаться, Литва с удовольствием будет среди тех, кто их примет.

Пока не известно, что правительство Дании решило делать с неиспользованными дозами вакцины.

Ранее о намерении попросить у Дании неиспользованную вакцину заявила Латвия.

Многие страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей младших возрастных групп. 2 апреля власти Нидерландов приостановили вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Причина – пять случаев тромбоза в Нидерландах среди вакцинированных женщин в возрасте от 25 до 65 лет. В Британии поставили на паузу начатые в феврале испытания Oxford-AstraZeneca на 300 детях в возрасте 6–17 лет.

7 апреля 2021-го медрегулятор ЕС рекомендовал внести эти необычные тромбозы в список очень редких побочек от вакцины Oxford-AstraZeneca.

Власти Британии говорят, что все, кто получил первую дозу Oxford-AstraZeneca, и у кого после этого не было крайне редких побочных эффектов вроде мозговых и других тромбов на фоне низкого уровня тромбоцитов, могут без опаски получать вторую дозу.

Денис Юдин

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