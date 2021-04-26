С 10 мая Кипр открывает границы для украинцев, завершивших вакцинацию от коронавируса

С 10 мая Кипр отрывает границы для туристов из 65 стран, включая Украину, полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, сообщает Cyprus-Mail.

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Возможность въехать в Кипр без необходимости сдавать ПЦР-тест при наличии полного курса вакцинации от COVID-19 получат граждане стран ЕС, Европейской экономической зоны, включая Норвегию и Исландию, а также Украины, Швейцарии, Армении, Бахрейна, Беларуси, Канады, Египта, Грузии, Израиля, Иордании, Кувейта, Ливана, Катара, России, Саудовской Аравии, Сербии, ОАЭ, Великобритании и США.

Под полным курсом вакцинации понимаются две дозы таких вакцин, как препараты производства Pfizer или AstraZeneca, или одна доза таких, как препараты производства Johnson&Johnson.

В августе 2020 года Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска.

1 марта 2021 года планировалось открытие границ Кипра для украинцев, но позже оно было перенесено.

С 1 апреля украинцы могут въезжать на Кипр при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Денис Юдин

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