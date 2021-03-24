UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кипр откроет границы для украинцев 1 апреля: что потребуется для поездки

24.03.2021, 15:28
Кипр откроет границы для украинцев 1 апреля: что потребуется для поездки - Фото
Кипр (pixabay.com)

Кипр откроет границы для украинских туристов с 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, переданном LIGA.net Представительством министерства туризма Кипра в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Все туристы из Украины, которые предъявят справку об отрицательном тесте на коронавирус и не пребывали в тесном контакте с зараженными лицами, смогут находиться на Кипре без карантина.

В пресс-службе Представительства минтуризма Кипра сообщили LIGA.net, что Украина, скорее всего, будет отнесена к странам красной зоны. Это означает, что помимо результатов ПЦР-теста, пройденного в течение 72 часов до вылета, загруженных в платформу Cyprus Flight Pass, потребуется ПЦР-тест по прибытии на Кипр. Стоимость теста в аэропорту Ларнаки 30 евро, в Пафосе – 32 евро.

Детям до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кипр туризм путешествие коронавирус COVID-19 пцр-тест
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 