Кипр откроет границы для украинцев 1 апреля: что потребуется для поездки

Кипр откроет границы для украинских туристов с 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе, переданном LIGA.net Представительством министерства туризма Кипра в Украине.

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Все туристы из Украины, которые предъявят справку об отрицательном тесте на коронавирус и не пребывали в тесном контакте с зараженными лицами, смогут находиться на Кипре без карантина.

В пресс-службе Представительства минтуризма Кипра сообщили LIGA.net, что Украина, скорее всего, будет отнесена к странам красной зоны. Это означает, что помимо результатов ПЦР-теста, пройденного в течение 72 часов до вылета, загруженных в платформу Cyprus Flight Pass, потребуется ПЦР-тест по прибытии на Кипр. Стоимость теста в аэропорту Ларнаки 30 евро, в Пафосе – 32 евро.

Детям до 12 лет ПЦР-тест не требуется.

В августе 2020 года Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска.

1 марта 2021 года планировалось открытие границ Кипра для украинцев, но позже оно было перенесено.

Денис Юдин

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