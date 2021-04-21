Биотех-компания Valneva, которая вскоре начнет заключительную фазу клинических испытаний своей вакцины-кандидата против коронавируса, разочаровалась в переговорах с властями ЕС и предлагает всем заинтересованным странам двусторонние контракты на будущие поставки. Об этом говорится в пресс-релизе французской компании.
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Valneva сообщала в январе о "продвинутой" стадии начатых еще летом-осенью 2020 года переговоров с Еврокомиссией, но сейчас уточнила: "Потратив много времени и усилий, мы не добились значительного прогресса и еще не заключили соглашение о поставках".
По словам гендиректора Valneva Томаса Лингельбаха, "поэтому сейчас мы сосредотачиваем наши усилия на тех государствах-членах ЕС и заинтересованных сторонах вне ЕС, которые хотели бы включить нашу разработку в свою стратегию вакцинации".
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Фаза I/II клинических испытаний проводилась в Британии: 6 апреля объявлено о ее успехе. Идет набор добровольцев на заключительную фазу III, которая начнется со дня на день. Осенью компания собирается подать документы на регистрацию вакцины.
У Valneva есть соглашение с властями Британии о производстве вакцины на собственном предприятии в Ливингстоне (Шотландия); официальный Лондон предзаказал 100 млн доз.
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