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Переговоры с ЕС ничего не дали. Valneva предлагает свою антиковид-вакцину напрямую странам видео

21.04.2021, 11:12
Вакцина-кандидат VLA2001 от Valneva (скриншот из видеозаписи)
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Биотех-компания Valneva, которая вскоре начнет заключительную фазу клинических испытаний своей вакцины-кандидата против коронавируса, разочаровалась в переговорах с властями ЕС и предлагает всем заинтересованным странам двусторонние контракты на будущие поставки. Об этом говорится в пресс-релизе французской компании.

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Valneva сообщала в январе о "продвинутой" стадии начатых еще летом-осенью 2020 года переговоров с Еврокомиссией, но сейчас уточнила: "Потратив много времени и усилий, мы не добились значительного прогресса и еще не заключили соглашение о поставках".

По словам гендиректора Valneva Томаса Лингельбаха, "поэтому сейчас мы сосредотачиваем наши усилия на тех государствах-членах ЕС и заинтересованных сторонах вне ЕС, которые хотели бы включить нашу разработку в свою стратегию вакцинации".

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Фаза I/II клинических испытаний проводилась в Британии: 6 апреля объявлено о ее успехе. Идет набор добровольцев на заключительную фазу III, которая начнется со дня на день. Осенью компания собирается подать документы на регистрацию вакцины.

СПРАВКА. VLA2001 – вакцина-кандидат на основе инактивированных ("убитых") пропиолактоном частиц коронавируса SARS-CoV-2 в сочетании с двумя усилителями иммунных реакций – определенной комбинацией cульфата алюминия-калия и CpG 1018. Производится по технологии, которую Valneva использовала для создания Ixiaro, успешной вакцины против японского энцефалита. Препарат можно хранить при температуре 2—8°С. Схема вакцинации: две дозы внутримышечно с интервалом три недели.

У Valneva есть соглашение с властями Британии о производстве вакцины на собственном предприятии в Ливингстоне (Шотландия); официальный Лондон предзаказал 100 млн доз.

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Евгений Пилипенко
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евросоюз медицина вакцина прививка коронавирус COVID-19 SARS-CoV-2 ema Valneva VLA2001
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