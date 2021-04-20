Степанов: Ковид-вакцинация провалена почти по всему миру, экспортерам плевать на контракты

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что антикоронавирусная вакцинация "провалена почти по всему миру", в первую очередь из-за так называемого медицинского национализма. Об этом он заявил на брифинге в Минздраве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, на сегодня Украина должна была получить по 100% оплаченным контрактам 3,9 млн доз вакцин против коронавируса, но вместо этого имеет 715 000 доз "того что получили" и 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech по программе COVAX.

"Страны, на территории которых находится производство, – они просто запрещают экспорт в полном объеме, и просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны. Они защищают своих граждан и не готовы отдавать вакцины в другие страны, например, Украине. Это происходит во всех странах", – сказал глава Минздрава.

Читайте также: Что происходит после одной дозы вакцины CoviShield

Степанов уверен, что сейчас "не работают законы бизнеса, не работают вовремя те контракты, которые заключаются с ведущими компаниями-производителями вакцин".

Он предположил, что ситуация улучшится в следующем месяце, и Украине поставят 1,5 млн доз CoviShield и 1,7 млн доз CoronaVac (от Sinovac).

На 20 апреля введено свыше 905 млн доз, 204 млн человек прошли полный курс иммунизации от ковида. В Украине введено 451 000 доз (Our World in Data).

Читайте также: Тромбы после прививки от ковида – вакцинироваться или нет? Обзор

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.