Reuters: В крупной канадской провинции расширяют применение вакцины Oxford-AstraZeneca
Невзирая на два случая необычных тромбозов на >700 000 введенных доз "оксфордской" вакцины и частичные ограничения на использование ее в разных странах мира, с 20 апреля крупная и самая густонаселенная канадская провинция Онтарио начнет предлагать этот биопрепарат людям от 40 лет и старше. Об этом пишет Reuters.
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Источник агентства в правительстве провинции сообщил, что такое решение властей расширит и упростить доступ населения к вакцинам, так как нынешняя волна инфекции "угрожает перегрузить больницы".
Вакцину уже развезли по аптекам, но пока что ее разрешено вводить только людям, которым 55 лет и старше.
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В канадском регуляторе Health Canada ранее заявили, что после изучения всех доступных материалов по крайне редким случаям необычных тромбозов они не будут ограничивать использование этой вакцины, так как ее преимущества перевешивают потенциальные риски, и такое осложнение поддается лечению. Два человека, у которых диагностировали это состояние, выздоравливают.
Завтра регулятор сообщит обновленные рекомендации.
- За вчера в Онтарио зарегистрировано 4250 новых случаев COVID-19. В реанимациях провинции – 737 ковидных больных.
- На 10 апреля в Канаде по крайней мере одну дозу получили 7,3 млн человек (>19% населения), из них две дозы (полная иммунизация) – у 810 000 человек. Посмотреть разбивку по возрасту, вакцинам и другим параметрам.
- Введено ~488 000 доз вакцины CoviShield (вакцина Oxford-AstraZeneca, произведенная в Индии) и ~221 000 доз "классической" Oxford-AstraZeneca.
- На днях ученые из Оксфорда показали данные по опасным тромбозам после "астразенеки" и после "пфайзера". Сравнить можете сами.
- Колоть ли вторую дозу CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится.
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