Меркель привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель привилась против коронавируса вакциной AstraZeneca / Oxford. Об этом сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация – ключ к преодолению пандемии", – процитировал Меркель Зайберт.

Он также опубликовал фото с международным сертификатом о вакцинации канцлера. В нем указано, что Меркель 16 апреля получила первую дозу вакцины Vaxzevria (торговое название AstraZeneca).

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Марк Сировой

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