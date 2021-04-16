Меркель привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca
Канцлер Германии Ангела Меркель привилась против коронавируса вакциной AstraZeneca / Oxford. Об этом сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
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"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация – ключ к преодолению пандемии", – процитировал Меркель Зайберт.
Он также опубликовал фото с международным сертификатом о вакцинации канцлера. В нем указано, что Меркель 16 апреля получила первую дозу вакцины Vaxzevria (торговое название AstraZeneca).
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- 7 апреля 2021-го медрегулятор ЕС рекомендовал внести необычные тромбозы в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca / Oxfrod.
- В некоторых странах (например, в Испании и Австралии) разрешили вакцинировать AstraZeneca только людей старшего возраста, поскольку большинство случаев тромбоза было у женщин в возрасте до 60 лет.
- 14 апреля Дания первой в Европе полностью отказалась от вакцины AstraZeneca. Литва попросила поделиться неиспользованными дозами.
- В Украине также используют вакцину AstraZeneca / Oxford. В Украину она поставляется под торговым названием Covishield с крупнейшего в мире завода по производству вакцин – Serum Institute в Индии. По словам главы Минздрава Максима Степанова, побочные эффекты выявляют у 0,5% привитых.
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