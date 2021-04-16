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Меркель привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca

16.04.2021, 16:25
Меркель привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca - Фото
Ангела Меркель (Фото: Hayoung Jeon/ЕРА)

Канцлер Германии Ангела Меркель привилась против коронавируса вакциной AstraZeneca / Oxford. Об этом сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация – ключ к преодолению пандемии", – процитировал Меркель Зайберт.

Он также опубликовал фото с международным сертификатом о вакцинации канцлера. В нем указано, что Меркель 16 апреля получила первую дозу вакцины Vaxzevria (торговое название AstraZeneca).

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Марк Сировой
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Ангела Меркель вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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