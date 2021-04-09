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Австралия будет прививать вакциной AstraZeneca только тех, кто старше 50 лет

09.04.2021, 09:34
Австралия будет прививать вакциной AstraZeneca только тех, кто старше 50 лет - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)

В Австралии рекомендовали не вводить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям моложе 50 лет. Об этом сообщает Associated Press.

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Объявление было сделано вчера, 8 апреля, после серии срочных встреч австралийских регулирующих органов по контролю за оборотом лекарств. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило связь между вакциной и редким случаями необычного тромбоза.

Консультативная группа по иммунизации рекомендовала принять вакцину компании Pfizer в качестве основной для людей в возрасте до 50 лет, заявил премьер Австралии Скотт Моррисон. Моррисон подчеркнул, что случаи побочных эффектов от вакцины AstraZeneca редки, но серьезны, и наблюдались в основном у молодых людей.

В то же время, консультативная группа рекомендовала тем, кто уже сделал первую прививку препаратом от AstraZeneca, делать и вторую, поскольку случаи тромбоза наблюдались только после первой дозы.

  • 22 марта AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек".
  • 29 марта в Канаде приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca людей моложе 55 лет.
  • С 31 марта применение вакцины AstraZeneca только для тех, кому больше 60 лет, ввела Германия.
  • Вчера, 8 апреля, Испания ограничила применение вакцины AstraZeneca людьми старше 60, ранее такое же решение приняла Италия.
Денис Юдин
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вакцинация вакцина Австралия коронавирус COVID-19 AstraZeneca тромбоз
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