Австралия будет прививать вакциной AstraZeneca только тех, кто старше 50 лет
В Австралии рекомендовали не вводить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям моложе 50 лет. Об этом сообщает Associated Press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Объявление было сделано вчера, 8 апреля, после серии срочных встреч австралийских регулирующих органов по контролю за оборотом лекарств. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам обнаружило связь между вакциной и редким случаями необычного тромбоза.
Консультативная группа по иммунизации рекомендовала принять вакцину компании Pfizer в качестве основной для людей в возрасте до 50 лет, заявил премьер Австралии Скотт Моррисон. Моррисон подчеркнул, что случаи побочных эффектов от вакцины AstraZeneca редки, но серьезны, и наблюдались в основном у молодых людей.
В то же время, консультативная группа рекомендовала тем, кто уже сделал первую прививку препаратом от AstraZeneca, делать и вторую, поскольку случаи тромбоза наблюдались только после первой дозы.
- С 24 февраля 2021-го в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca для Индии). Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".
- 22 марта AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек".
- 29 марта в Канаде приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca людей моложе 55 лет.
- С 31 марта применение вакцины AstraZeneca только для тех, кому больше 60 лет, ввела Германия.
- Вчера, 8 апреля, Испания ограничила применение вакцины AstraZeneca людьми старше 60, ранее такое же решение приняла Италия.
Комментарии