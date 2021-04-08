В Испании вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 60

В Испании с сегодня, 8 апреля, вакциной от коронавируса производства AstraZeneca будут вакцинировать только людей старше 60 лет. Об этом вчера на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня должно быть принято решение, будут ли давать вторую дозу вакцины AstraZeneca тем, кто уже получил первую.

Решение было принято после сообщения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что редким побочным эффектом от вакцины AstraZeneca являются необычные тромбозы. Большинство случаев наблюдалось у женщин до 60 лет в течение двух недель после прививки.

На встрече министров здравоохранения Евросоюза не удалось согласовать общие рекомендации по вакцине AstraZeneca, и EMA заявило, что страны должны устанавливать собственные правила. Вакцинировать этой вакциной только людей старше 60 лет ранее решила Италия.

С 24 февраля 2021-го в Украине началась вакцинация препаратом Covishield (торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca для Индии). Редактор LIGA.net уже вакцинировался "ковишилдом".

22 марта AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек".

29 марта в Канаде приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca людей моложе 55 лет.

С 31 марта применение вакцины AstraZeneca только для тех, кому больше 60 лет, ввела Германия.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.