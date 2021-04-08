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В Испании вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 60

08.04.2021, 09:39
В Испании вакциной AstraZeneca будут прививать только людей старше 60 - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (скриншот из видео CBS News)

В Испании с сегодня, 8 апреля, вакциной от коронавируса производства AstraZeneca будут вакцинировать только людей старше 60 лет. Об этом вчера на пресс-конференции заявила министр здравоохранения Испании Каролина Дариас, сообщает Reuters.

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Сегодня должно быть принято решение, будут ли давать вторую дозу вакцины AstraZeneca тем, кто уже получил первую.

Решение было принято после сообщения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) о том, что редким побочным эффектом от вакцины AstraZeneca являются необычные тромбозы. Большинство случаев наблюдалось у женщин до 60 лет в течение двух недель после прививки.

На встрече министров здравоохранения Евросоюза не удалось согласовать общие рекомендации по вакцине AstraZeneca, и EMA заявило, что страны должны устанавливать собственные правила. Вакцинировать этой вакциной только людей старше 60 лет ранее решила Италия.

  • 22 марта AstraZeneca заявила, что ее вакцина на 100% защитила участников фазы III испытаний от тяжелого и критического течения болезни, а также от смерти при COVID-19. Испытание вакцины в США не показало риска появления тромботических "побочек".
  • 29 марта в Канаде приостановили вакцинирование препаратом AstraZeneca людей моложе 55 лет.
  • С 31 марта применение вакцины AstraZeneca только для тех, кому больше 60 лет, ввела Германия.
Денис Юдин
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испания вакцинация коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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