Коронавирус. В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
16.04.2021, 10:36
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)
В Украину доставили первую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer / BioNtech. Об этом сообщил LIGA.net проинформированный собеседник.
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Пока официальных заявлений об этом не было. Министр здравоохранения Максим Степанов сейчас выступает в Верховной Раде.
Однако вчера он анонсировал в комментарии Интерфакс-Украина прибытие 117 000 доз вакцины Pfizer в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.
Новость будет дополняться с появлением новых деталей.
- Фаза III клинических исследований вакцины Pfizer показала ее эффективность в 95%. Детальную информацию о вакцине Pfizer и других, которые может получить Украина, читайте в разборе от LIGA.net.
- В начале года в Минздраве заявляли, что Украина получит 117 000 доз вакцин от Pfizer в феврале. 23 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Pfizer для экстренного использования.
- 6 апреля Украина также заключила контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. В МОЗ рассчитывают на начало поставок в ближайшие месяцы.
- Сейчас в Украине делают прививки вакциной CoronaVac (от китайской компании Sinovac) и Covishield (Oxford-AstraZeneca). На утро 16 апреля вакцинированы 432 815 человек.
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