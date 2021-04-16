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Коронавирус. В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

16.04.2021, 10:36
Коронавирус. В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

В Украину доставили первую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer / BioNtech. Об этом сообщил LIGA.net проинформированный собеседник.

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Пока официальных заявлений об этом не было. Министр здравоохранения Максим Степанов сейчас выступает в Верховной Раде.

Однако вчера он анонсировал в комментарии Интерфакс-Украина прибытие 117 000 доз вакцины Pfizer в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Новость будет дополняться с появлением новых деталей.

Марк Сировой
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вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer
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