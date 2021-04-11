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Южноафриканская мутация COVID-19 может быть устойчивее к вакцине Pfizer – ученые

11.04.2021, 12:20
Южноафриканская мутация COVID-19 может быть устойчивее к вакцине Pfizer – ученые - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: Wael Hamzeh/EPA)

Южноафриканский штамм коронавируса предварительно оказался более устойчивым к вакцине от COVID-19 Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование израильских ученых.

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В нерепрезентативном исследовании, опубликованном 10 апреля, сравниваются данные 400 человек (с диагнозом COVID-19 через две недели или больше после получения одной или двух доз вакцины) с таким же числом невакцинированных пациентов с коронавирусом.

Исследователи выяснили, что среди вакцинированных двумя дозами людей уровень распространенности южноафриканского штамма был в восемь раз выше, чем у невакцинированных – 5,4% против 0,7%. Ученые предположили, что вакцина Pfizer может быть менее эффективной против южноафриканского штамма COVID-19. 

При этом исследователи из Тель-Авивского университета уточняют, что в исследовании приняло участие небольшое число людей, инфицированных этим штаммом (он не распространен в Израиле), поэтому полученные данные нельзя считать репрезентативными. 

  • 1 апреля глава МОЗ заявил, что британский штамм распространен по всей Украине, а южноафриканский в двух областях.
Владислав Сердюк
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коронавирус COVID-19 Pfizer
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