Южноафриканская мутация COVID-19 может быть устойчивее к вакцине Pfizer – ученые

Южноафриканский штамм коронавируса предварительно оказался более устойчивым к вакцине от COVID-19 Pfizer-BioNTech. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование израильских ученых.

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В нерепрезентативном исследовании, опубликованном 10 апреля, сравниваются данные 400 человек (с диагнозом COVID-19 через две недели или больше после получения одной или двух доз вакцины) с таким же числом невакцинированных пациентов с коронавирусом.

Исследователи выяснили, что среди вакцинированных двумя дозами людей уровень распространенности южноафриканского штамма был в восемь раз выше, чем у невакцинированных – 5,4% против 0,7%. Ученые предположили, что вакцина Pfizer может быть менее эффективной против южноафриканского штамма COVID-19.

При этом исследователи из Тель-Авивского университета уточняют, что в исследовании приняло участие небольшое число людей, инфицированных этим штаммом (он не распространен в Израиле), поэтому полученные данные нельзя считать репрезентативными.

1 апреля глава МОЗ заявил, что британский штамм распространен по всей Украине, а южноафриканский в двух областях.

Владислав Сердюк

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