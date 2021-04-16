Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших, больше всего – в Киеве
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 17 479 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 427), больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Киеве (1609). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В пятерке лидеров по заболеваемости – Харьковская (1377 случаев COVID-19 за сутки), Львовская (1365), Днепропетровская (1332) и Одесская (1315) области.
В Украине за сутки умерли 438 больных коронавирусом (днем ранее – 433), выздоровели – 12 054 (11 148), госпитализированы – 4348 (4229). Вакцинированы 13 520 украинцев (15 477).
В стране сделали 109 584 теста на COVID-19 за сутки (119 615). Методом ПЦР – 47 421 (20 831), ИФА – 19 030 (6133), экспресс-тестов – 43 133 (13 145).
С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 921 244 заболевших коронавирусом. 39 096 пациентов с COVID-19 умерли, 1 465 820 – выздоровели. Вакцинированы 432 815 человек, прошли полную вакцинацию (получили две дозы) – пятеро.
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Динамика вакцинации и заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1609 случаев COVID-19 за сутки / 1770 вакцинированных;
Винницкая область – 404 / 225;
Волынская – 426 / 688;
Днепропетровская – 1332 / 385;
Донецкая – 686 / 460;
Житомирская – 530 / 678;
Закарпатская – 162 / 420 ;
Запорожская – 787 / 558;
Ивано-Франковская – 150 / 497;
Киевская – 926 / 97;
Кировоградская – 182 / 300;
Луганская – 290/ 200;
Львовская – 1365 / 2650;
Николаевская – 400 / 237;
Одесская – 1315 / 893;
Полтавская – 688 / 352;
Ровенская – 554 / 470;
Сумская – 723 / 250;
Тернопольская – 460 / 487;
Харьковская – 1377 / 230;
Херсонская – 316 / 280;
Хмельницкая – 892 / 680;
Черкасская – 953 / 165;
Черновицкая – 276 / 310;
Черниговская – 676 / 238.
Не включены данные с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
- По словам Степанова, Украина вышла на пик весенней волны эпидемии коронавируса – и ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться.
- Это же отмечают и ученые НАН. Однако они предупреждают – число смертей от COVID-19 еще будет расти.
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