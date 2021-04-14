Заболеваемость от COVID-19 начала снижаться, пик по смертности еще не наступил – НАН
Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато заболеваемости COVID-19 пройден и началось снижение по количеству новых больных, однако пиковый период по летальным исходам от коронавируса еще не преодолен. Об этом говорится в обзоре эпидемситуации в Украине за прошлую неделю от ученых Национальной академии наук.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
В НАН предполагают, что количество смертей от COVID-19 может начать снижаться уже со следующей недели.
По количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период – улучшение госпитальной динамики стоит ожидать примерно через две недели, говорят ученые.
Несмотря на это, они отметили, что снижение количества новых выявленных случаев коронавируса наблюдается в более чем половине областей Украины.
- За последние сутки в Украине выявили 14 553 новых больных СOVID-19, 467 пациентов умерли. Киев – лидер по заболеваемости среди всех регионов страны (1457).
- 2 апреля замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что власти продолжат вводить локальные локдауны в регионах, так как это помогает бороться с распространением COVID-19.
- 9 апреля было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область. 10 апреля стало известно, что власти выводят из красной зоны Закарпатскую область.
- По словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, Черниговская и Черновицкая области в ближайшие дни перейдут в желтую зону карантина из красной.
- 13 апреля в Полтавской области также был введен карантин красной зоны.
Комментарии