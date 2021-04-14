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Заболеваемость от COVID-19 начала снижаться, пик по смертности еще не наступил – НАН

14.04.2021, 11:28
Заболеваемость от COVID-19 начала снижаться, пик по смертности еще не наступил – НАН - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато заболеваемости COVID-19 пройден и началось снижение по количеству новых больных, однако пиковый период по летальным исходам от коронавируса еще не преодолен. Об этом говорится в обзоре эпидемситуации в Украине за прошлую неделю от ученых Национальной академии наук.

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В НАН предполагают, что количество смертей от COVID-19 может начать снижаться уже со следующей недели.

По количеству новых госпитализаций Украина также проходит пиковый период – улучшение госпитальной динамики стоит ожидать примерно через две недели, говорят ученые. 

Несмотря на это, они отметили, что снижение количества новых выявленных случаев коронавируса наблюдается в более чем половине областей Украины. 

Станислав Стороженко
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