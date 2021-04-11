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Карантин. Ляшко назвал две области, которые перейдут в желтую зону из красной

11.04.2021, 22:02
Карантин. Ляшко назвал две области, которые перейдут в желтую зону из красной - Фото
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)

Черниговская и Черновицкая области в ближайшие дни перейдут в желтую зону карантина из красной. Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", – сказал Ляшко.

Станислав Стороженко
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Виктор Ляшко желтая зона локдаун карантин красная зона
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