Карантин. Ляшко назвал две области, которые перейдут в желтую зону из красной
11.04.2021, 22:02
Виктор Ляшко (Фото: STR/ЕРА)
Черниговская и Черновицкая области в ближайшие дни перейдут в желтую зону карантина из красной. Об этом в эфире 5 канала заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Уже сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. Черниговская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три-четыре-пять дней перейти из красного в желтый уровень эпидемиологической опасности. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", – сказал Ляшко.
- 9 апреля было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область. Вчера, 10 апреля, стало известно, что власти выводят из красной зоны Закарпатскую область.
- За сутки в Украине выявили 12 112 больных коронавирусом, 235 пациентов умерли.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев • Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Head of PRРазместить вакансию
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Последние новости
Комментарии