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Коронавирус. В Украине более 12 100 заболевших: госпитализированы почти 4700 человек

11.04.2021, 08:25
Коронавирус. В Украине более 12 100 заболевших: госпитализированы почти 4700 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 10 апреля, в Украине выявили 12 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 17 463), 235 пациентов умерли (сутками ранее – 398). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших 524 детей и 181 медиков. Госпитализированы 4694 человек (сутками ранее – 4709), выздоровели 5034 (днем ранее – 10 722).

Официально за 9 апреля сделан 72 551 тест на коронавирус (122 181 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 34 461, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8379, экспресс-тестов на антиген – 29 711.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

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За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 853 249 заболевших COVID-19, из них 1 410 860 выздоровели, 37 014 – умерли. 

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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