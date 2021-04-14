Коронавирус. За сутки 14 533 заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Вчера, 13 апреля, в Украине выявили 14 553 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 680), 467 пациентов умерли (сутками ранее – 457) Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 612 детей и 426 медиков. Госпитализированы 5063 человек (сутками ранее – 2334), выздоровели 12 384 (днем ранее – 14 019).

Официально за 13 апреля сделаны 134 342 тестов на коронавирус (83 975 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 54 353, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 539, экспресс-тестов на антиген – 57 450.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Полтавской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 887 338 заболевших COVID-19, из них 1 442 618 выздоровели, 38 225 – умерли. Проведено более 8,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1457 заболевших за сутки;

Харьковская – 1255;

Львовская – 963;

Одесская – 906;

Полтавская – 900;

Запорожская – 876;

Хмельницкая – 854;

Киевская – 845;

Донецкая – 837;

Ровенская – 616;

Днепропетровская – 606;

Черкасская – 581;

Тернопольская – 469;

Сумская – 463;

Николаевская – 422;

Житомирская – 392;

Винницкая – 380;

Волынская – 374;

Луганская – 321;

Херсонская – 208;

Черновицкая – 204;

Черниговская – 185;

Ивано-Франковская – 162;

Закарпатская – 157;

Кировоградская – 120.

Вчера, 13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac.

С 15 апреля к красной зоне карантина добавится Полтавская область.

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Денис Юдин

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