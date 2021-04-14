Коронавирус. За сутки 14 533 заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области
Вчера, 13 апреля, в Украине выявили 14 553 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 680), 467 пациентов умерли (сутками ранее – 457) Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 612 детей и 426 медиков. Госпитализированы 5063 человек (сутками ранее – 2334), выздоровели 12 384 (днем ранее – 14 019).
Официально за 13 апреля сделаны 134 342 тестов на коронавирус (83 975 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 54 353, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 539, экспресс-тестов на антиген – 57 450.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 887 338 заболевших COVID-19, из них 1 442 618 выздоровели, 38 225 – умерли. Проведено более 8,7 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1457 заболевших за сутки;
Харьковская – 1255;
Львовская – 963;
Одесская – 906;
Полтавская – 900;
Запорожская – 876;
Хмельницкая – 854;
Киевская – 845;
Донецкая – 837;
Ровенская – 616;
Днепропетровская – 606;
Черкасская – 581;
Тернопольская – 469;
Сумская – 463;
Николаевская – 422;
Житомирская – 392;
Винницкая – 380;
Волынская – 374;
Луганская – 321;
Херсонская – 208;
Черновицкая – 204;
Черниговская – 185;
Ивано-Франковская – 162;
Закарпатская – 157;
Кировоградская – 120.
- Вчера, 13 апреля, в Украине началась вакцинация препаратом CoronaVac.
- С 15 апреля к красной зоне карантина добавится Полтавская область.
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