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Коронавирус. Полтавская область попала в красную зону карантина

13.04.2021, 14:24
Коронавирус. Полтавская область попала в красную зону карантина - Фото
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА

С 15 апреля в Полтаве будут установлены ограничения красной карантинной зоны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов

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В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Глава Полтавской ОДА Олег Синегубов в Facebook сообщил, что в ближайшее время власти области сообщат о дополнительных карантинных ограничениях.

Читайте также: Карантинные ограничения в Днепре продлили до 30 апреля

Станислав Стороженко
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коронавирус карантин красная зона локдаун Полтавская область
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