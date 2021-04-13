Коронавирус. Полтавская область попала в красную зону карантина

С 15 апреля в Полтаве будут установлены ограничения красной карантинной зоны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.

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В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Глава Полтавской ОДА Олег Синегубов в Facebook сообщил, что в ближайшее время власти области сообщат о дополнительных карантинных ограничениях.

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Станислав Стороженко

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