Коронавирус. Полтавская область попала в красную зону карантина
13.04.2021, 14:24
Иллюстративное фото: Martin Divisek/ЕРА
С 15 апреля в Полтаве будут установлены ограничения красной карантинной зоны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов.
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В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.
Глава Полтавской ОДА Олег Синегубов в Facebook сообщил, что в ближайшее время власти области сообщат о дополнительных карантинных ограничениях.
- 9 апреля было решено ввести карантин красной зоны в Харькове и вывести из красной зоны Ивано-Франковскую область. 10 апреля стало известно, что власти выводят из красной зоны Закарпатскую область.
- По словам замглавы Минздрава Виктора Ляшко, Черниговская и Черновицкая области в ближайшие дни перейдут в желтую зону карантина из красной.
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