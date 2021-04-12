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Карантинные ограничения в Днепре продлили до 30 апреля

12.04.2021, 20:46
Карантинные ограничения в Днепре продлили до 30 апреля - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Днепре до 30 апреля продлили карантинные ограничения. Такое решение 12 апреля приняла комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, протокол опубликован на сайт горгосадминистрации Днепра.

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Согласно решению, ученики 5-11 классов продолжат обучение дистанционно, младшая школа и детсады будут работать в обычном режиме.

Власти рекомендовали учреждениям, в частности коммунальным, найти возможность для организации приоритетного обслуживания пожилых людей с 10:00 до 14:00.

В городе запрещена работа дискотек и ночных клубов. Кафе, бары и рестораны работают до полуночи при условии соблюдения санитарных норм. В ночное время их работа запрещена, кроме адресной доставки и работы на вынос.

Осталось в силе решение о "почасовых льготах" на проезд в общественном транспорте:  льготы действуют только с 10:00 до 15:00.

  • 24 марта, находясь в "оранжевой" зоне эпидопасности, власти Днепра усилили карантин, заявив, что действуют на опережение.
  • Вчера, 11 апреля, в Украине выявили 7856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 1112 – в Днепропетровской области.
Наталия Медведева
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