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63% украинцев против российской вакцины – опрос

15.04.2021, 11:59
63% украинцев против российской вакцины – опрос - Фото
Препарат Спутник V (фото – Минздрав РФ)

Решение Украины не использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V поддерживают 63% украинцев. Об этом говорят данные опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в конце марта 2021 года.

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Полностью поддерживают решение не использовать Спутник-V 42% опрошенных, скорее поддерживают – 21%, всего 63%. Полностью не поддерживают 10%, скорее не поддерживают 13%, всего 23%. 14% затруднились с ответом.

Поддержка такого решения неравномерна по регионам:

– на западе страны 80% поддерживают, 10% нет;
– в центре 63% поддерживают, 21% нет;
– на юге 50% поддерживают, 33% нет;
– на востоке 51% поддерживают, 30% нет.

Опрос проведен 24-28 марта 2021 года методом личного интервью среди 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%. Заказчик опроса не указан.

  • 10 февраля 2021 года Кабмин запретил регистрировать в Украине российскую вакцину от коронавируса Спутник-V.

Читайте также: Спутник Кремля. Зачем Медведчук навязывает Украине российскую вакцину

Денис Юдин
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вакцина опрос группа рейтинг Спутник V
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