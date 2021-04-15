63% украинцев против российской вакцины – опрос

Решение Украины не использовать российскую вакцину от коронавируса Спутник-V поддерживают 63% украинцев. Об этом говорят данные опроса социологической группы Рейтинг, проведенного в конце марта 2021 года.

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Полностью поддерживают решение не использовать Спутник-V 42% опрошенных, скорее поддерживают – 21%, всего 63%. Полностью не поддерживают 10%, скорее не поддерживают 13%, всего 23%. 14% затруднились с ответом.

Поддержка такого решения неравномерна по регионам:

– на западе страны 80% поддерживают, 10% нет;

– в центре 63% поддерживают, 21% нет;

– на юге 50% поддерживают, 33% нет;

– на востоке 51% поддерживают, 30% нет.

Опрос проведен 24-28 марта 2021 года методом личного интервью среди 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,2%. Заказчик опроса не указан.

10 февраля 2021 года Кабмин запретил регистрировать в Украине российскую вакцину от коронавируса Спутник-V.

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Денис Юдин

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