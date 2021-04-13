Степанов: Украина вышла на пик волны коронавируса, ситуация начала стабилизироваться
13.04.2021, 10:15
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава/Facebook)
Украина вышла на пик третьей волны эпидемии коронавируса, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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"Мы вышли на пик заболеваемости (коронавирусом, – ред.), на пик третьей волны. Сейчас ситуация постепенно начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", – сказал министр.
Степанов отметил, что на прошлой неделе было госпитализировано на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой. Также стабилизировалось и пошло вниз число вызовов скорой помощи.
- На прошлой неделе ученые НАН предположили: волна эпидемии COVID-19 в Украине выходит на плато.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 11 000 новых заболевших, выздоровевших было более 14 000.
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