Степанов: Украина вышла на пик волны коронавируса, ситуация начала стабилизироваться

Украина вышла на пик третьей волны эпидемии коронавируса, ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала стабилизироваться. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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"Мы вышли на пик заболеваемости (коронавирусом, – ред.), на пик третьей волны. Сейчас ситуация постепенно начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам", – сказал министр.

Степанов отметил, что на прошлой неделе было госпитализировано на 2000 пациентов меньше, чем на позапрошлой. Также стабилизировалось и пошло вниз число вызовов скорой помощи.

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Марк Сировой

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