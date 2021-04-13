Коронавирус. В Украине выявили более 11 000 новых заболевших, выздоровевших – больше
Вчера, 12 марта, в Украине выявили 11 680 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7856), выздоровели – 14 019 инфицированных COVID-19 (5355). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Больше всего новых заболевших COVID-19 выявлено в Киеве (1503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.
За сутки во всей Украине умерли 457 больных коронавирусом (днем ранее – 287), были госпитализированы – 2334 (2770), вакцинированы – 10 135 человек (1216).
Сделано 83 975 тестов на коронавирус (40 109). Методом ПЦР – 38 684 (20 831), ИФА – 19 284 (6133), экспресс-тестов – 26 007 (13 145).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 872 285 заболевших, 1 430 234 выздоровевших и 37 758 умерших, вакцинировали 388 401 человека (двумя дозами – пятерых).
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Динамика заболеваемости и вакцинации в Киеве и областях:
Киев – 1503 заболевших коронавирусом за сутки / 1500 вакцинированных;
Винницкая область – 342 / 70;
Волынская – 329 / 170;
Днепропетровская – 706 / 850;
Донецкая – 548 / 480;
Житомирская – 188 / 510;
Закарпатская – 151 / 190;
Запорожская – 577 / 520;
Ивано-Франковская – 63 случая / 435;
Киевская – 818 / 290;
Кировоградская – 84 / 210;
Луганская – 252 / 260;
Львовская – 838 / 1510;
Николаевская – 355 / 350;
Одесская – 795 / 430;
Полтавская – 794 / 320;
Ровенская – 422 / 440;
Сумская – 179 / 250;
Тернопольская – 365 / 360;
Харьковская – 904 / 200;
Херсонская – 88 / 210;
Хмельницкая – 382 / 220;
Черкасская – 673 / 0;
Черновицкая – 235 / 260;
Черниговская – 89 / 100.
Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- На прошлой неделе ученые НАН предположили: волна эпидемии COVID-19 в Украине выходит на плато.
- В последние дни из красной зоны карантина вышли Ивано-Франковская и Закарпатская области. Еще две области могут покинуть ее в ближайшие дни. Однако с воскресенья карантин красной зоны введен в Харьковской области.
- Со вчерашнего дня по областям Украины начали развозить китайскую вакцину Coronavac. До этого прививали лишь препаратом Covishield (Oxford-AstraZeneca).
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