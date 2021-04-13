Британский штамм коронавируса не опаснее для заболевших, чем "обычный": исследование

Несмотря на подтвержденную повышенную заразность "британского" штамма коронавируса, он не усугубляет тяжесть болезни COVID-19. Об этом британские ученые пишут в двух одновременно вышедших статьях.

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В исследовании в The Lancet Infectouse Diseases авторы собрали пробы у 341 пациента двух больниц в Лондоне с 9 ноября по 20 декабря, расшифровали геномы выделенного вируса: у 58% был "британец". Затем они проверили связь между B.1.1.7, тяжестью болезни и вероятностью смерти.

СПРАВКА. Штамм коронавируса B.1.1.7 впервые зафиксирован в английском графстве Кент в сентябре 2020 года. К Новому году он, получивший за счет удачной для него совокупности мутаций способность проще заражать людей, распространился по всей стране и далее по миру. Сейчас эта линия SARS-CoV-2 доминирует во многих странах. Первые исследования предполагали, что он также более вирулентен. Доступные вакцины действуют против него примерно так же, как и против "оригинального" штамма.

Выяснилось, что доля смертей в группах с "британцем" и оригинальным штаммом была сопоставимой: 16% и 17% соответственно. Тяжесть симптомов также плюс-минус была одинаковой, хотя больным новым штаммом чаще давали кислород. Последнее, однако, по словам самих ученых, могло быть следствием других причин.

"Мы не нашли доказательств связи между разновидностью штаммов и более тяжелым заболеванием или смертельными исходами", – пишут они.

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В исследовании в The Lancet Public Health изучены данные 36 920 больных, которые с 28 сентября по 27 декабря сообщали о своем состоянии и местонахождении через приложение COVID Symptom Study. Авторы сопоставили данные о симптомах с географией, таймлайном распространения и частотой случаев B.1.1.7, – и не нашли связи.

То есть, не было повышения числа случаев более тяжелого течения или продолжительности заболевания в регионах, где уже вовсю "гулял" B.1.1.7.

Кроме того, анализ не показал наличия связи между числом пациентов с "британцем" и уровнем повторного заражения. При этом вирусная нагрузка (число вирусных частиц в мазке) у них была повышена. Индекс репродукции у этого штамма, по расчетам ученых, в 1,35 раз выше, чем у первоначального из Уханя.

Евгений Пилипенко

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