Британский штамм коронавируса не опаснее для заболевших, чем "обычный": исследование
Несмотря на подтвержденную повышенную заразность "британского" штамма коронавируса, он не усугубляет тяжесть болезни COVID-19. Об этом британские ученые пишут в двух одновременно вышедших статьях.
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В исследовании в The Lancet Infectouse Diseases авторы собрали пробы у 341 пациента двух больниц в Лондоне с 9 ноября по 20 декабря, расшифровали геномы выделенного вируса: у 58% был "британец". Затем они проверили связь между B.1.1.7, тяжестью болезни и вероятностью смерти.
Выяснилось, что доля смертей в группах с "британцем" и оригинальным штаммом была сопоставимой: 16% и 17% соответственно. Тяжесть симптомов также плюс-минус была одинаковой, хотя больным новым штаммом чаще давали кислород. Последнее, однако, по словам самих ученых, могло быть следствием других причин.
"Мы не нашли доказательств связи между разновидностью штаммов и более тяжелым заболеванием или смертельными исходами", – пишут они.
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В исследовании в The Lancet Public Health изучены данные 36 920 больных, которые с 28 сентября по 27 декабря сообщали о своем состоянии и местонахождении через приложение COVID Symptom Study. Авторы сопоставили данные о симптомах с географией, таймлайном распространения и частотой случаев B.1.1.7, – и не нашли связи.
То есть, не было повышения числа случаев более тяжелого течения или продолжительности заболевания в регионах, где уже вовсю "гулял" B.1.1.7.
Кроме того, анализ не показал наличия связи между числом пациентов с "британцем" и уровнем повторного заражения. При этом вирусная нагрузка (число вирусных частиц в мазке) у них была повышена. Индекс репродукции у этого штамма, по расчетам ученых, в 1,35 раз выше, чем у первоначального из Уханя.
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