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Украине подтвердили поставку почти 1 млн доз вакцины Pfizer в мае – Степанов

27.04.2021, 23:47
Украине подтвердили поставку почти 1 млн доз вакцины Pfizer в мае – Степанов - Фото
Максим Степанов (скриншот из видео ICTV/YouTube)

В мае Украина получит почти 1 млн доз вакцины Pfizer. Об этом сообщил в эфире канала НАШ министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое – это COVAX – 473 000 доз. Мы получили официальное подтверждение от COVAX, что это будет по срокам до 17-18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer где-то до 500 000 доз", – сказал министр.

Степанов добавил, что прививать полученными в мае вакцинами будут людей из группы риска (старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями).

  • 21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.
  • 23 апреля в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio.
  • 27 апреля в Украине началась вакцинация против коронавируса людей старше 65 лет.
Наталия Медведева
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максим степанов вакцина Pfizer
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