COVID-19. В Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. Как записаться: инфографика
Сегодня, 27 апреля, в Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Как отмечается, приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
Записаться на прививку можно с помощью семейного врача или через пункт вакцинации.
Чтобы записаться через пункт вакцинации, нужно зайти на сайт vaccination.covid19.gov.ua. Потом надо позвонить в удобный пункт по указанному телефону и записаться на конкретную дату и время вакцинации.
Чтобы записаться на прививку через семейного врача, надо позвонить ему и он все объяснит.
- Ранее сегодня сообщалось, что с 28 апреля в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19.
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