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COVID-19. В Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. Как записаться: инфографика

27.04.2021, 17:31
COVID-19. В Украине началась вакцинация людей старше 65 лет. Как записаться: инфографика - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Сегодня, 27 апреля, в Украине началась вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и имеющим неинфекционные хронические заболевания. В частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

Записаться на прививку можно с помощью семейного врача или через пункт вакцинации.

Чтобы записаться через пункт вакцинации, нужно зайти на сайт vaccination.covid19.gov.ua. Потом надо позвонить в удобный пункт по указанному телефону и записаться на конкретную дату и время вакцинации.

Чтобы записаться на прививку через семейного врача, надо позвонить ему и он все объяснит.

Вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет (Инфографика: МОЗ)

Вакцинация против COVID-19 людей старше 65 лет (Инфографика: МОЗ)
  • Ранее сегодня сообщалось, что с 28 апреля в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19.

Читайте также: В основном в богатых странах. Во всем мире вакцинировали 1 млрд человек от COVID-19

Наталия Медведева
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вакцинация коронавирус
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