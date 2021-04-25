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В основном в богатых странах. Во всем мире вакцинировали 1 млрд человек от COVID-19

25.04.2021, 08:11
В основном в богатых странах. Во всем мире вакцинировали 1 млрд человек от COVID-19 - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

По данным нескольких трекеров, во всем мире уже сделали 1 млрд прививок от коронавируса. Подавляющее большинство из них – в богатых странах. Об этом пишет Forbes.

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Сообщается, что более 100 миллионов доз было введено только за последние пять дней.

Почти четверть всех доз в мире была получена в Соединенных Штатах, в среднем более 2,8 млн уколов в день за последнюю неделю – более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу, пишет Forbes.

В Израиле иммунизировано самое большое количество людей на душу населения в мире, при этом 56% его населения полностью вакцинированы.

"87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый человек в богатых странах получил укол, по сравнению с одним из более чем 500 людей в бедных странах. По данным счетчика вакцинации New York Times, только 0,2% доз было выдано в странах с низким уровнем дохода", – отмечает издание.

Читайте также: О мутациях ковида и можно ли прививаться разными вакцинами – интервью с иммунологом

Станислав Стороженко
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вакцинация коронавирус COVID-19
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