В основном в богатых странах. Во всем мире вакцинировали 1 млрд человек от COVID-19

По данным нескольких трекеров, во всем мире уже сделали 1 млрд прививок от коронавируса. Подавляющее большинство из них – в богатых странах. Об этом пишет Forbes.

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Сообщается, что более 100 миллионов доз было введено только за последние пять дней.

Почти четверть всех доз в мире была получена в Соединенных Штатах, в среднем более 2,8 млн уколов в день за последнюю неделю – более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу, пишет Forbes.

В Израиле иммунизировано самое большое количество людей на душу населения в мире, при этом 56% его населения полностью вакцинированы.

"87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый человек в богатых странах получил укол, по сравнению с одним из более чем 500 людей в бедных странах. По данным счетчика вакцинации New York Times, только 0,2% доз было выдано в странах с низким уровнем дохода", – отмечает издание.

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Станислав Стороженко

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