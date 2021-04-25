В основном в богатых странах. Во всем мире вакцинировали 1 млрд человек от COVID-19
По данным нескольких трекеров, во всем мире уже сделали 1 млрд прививок от коронавируса. Подавляющее большинство из них – в богатых странах. Об этом пишет Forbes.
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Сообщается, что более 100 миллионов доз было введено только за последние пять дней.
Почти четверть всех доз в мире была получена в Соединенных Штатах, в среднем более 2,8 млн уколов в день за последнюю неделю – более половины взрослых американцев получили хотя бы первую дозу, пишет Forbes.
В Израиле иммунизировано самое большое количество людей на душу населения в мире, при этом 56% его населения полностью вакцинированы.
"87% доз были введены в богатых странах, причем каждый четвертый человек в богатых странах получил укол, по сравнению с одним из более чем 500 людей в бедных странах. По данным счетчика вакцинации New York Times, только 0,2% доз было выдано в странах с низким уровнем дохода", – отмечает издание.
- По данным Amnesty International, обеспеченные государства заказали достаточно доз вакцин от COVID-19 для того, чтобы трижды привить все свое население. Бедным странам не хватает вакцин даже для полного охвата медицинских работников и людей из группы риска.
- Только часть населения Европейского Союза может быть привита против коронавируса до 2022 года, поскольку вакцины, которые заказала Еврокомиссия, могут оказаться неэффективными или не могут быть произведены в достаточных дозах.
- 27 ноября 2020-го сообщалось, что Минздрав утвердил оценочные данные по вакцинации от коронавируса: в 2021 году прививку планируют сделать почти 21 млн украинцев. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что антикоронавирусная вакцинация "провалена почти по всему миру", в первую очередь из-за так называемого медицинского национализма.
- По данным аналитиков The Economist, Украина не будет иметь полного доступа к вакцине от COVID-19 до 2023 года. Степанов отрицает.
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