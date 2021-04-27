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Коронавирус. Минздрав разворачивает более 2000 пунктов вакцинации

27.04.2021, 11:09
Коронавирус. Минздрав разворачивает более 2000 пунктов вакцинации - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)

С 28 апреля 2021 года в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Сначала вакцинировать будут людей старше 65 лет, записаться можно будет через семейного доктора или регистратуру ближайшего пункта вакцинации. Для получения прививки необходимы паспорт и идентификационный код.

За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 11 110 человек, в том числе четыре человека получили вторую дозу вакцины.

С начала кампании сделаны 539 133 прививок, вакцинированы 539 126 человек, из них 539 124 – первой дозой вакцины, девять – двумя дозами (двое получили первую дозу за границей).

Данные по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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