Коронавирус. Минздрав разворачивает более 2000 пунктов вакцинации
27.04.2021, 11:09
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)
С 28 апреля 2021 года в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Сначала вакцинировать будут людей старше 65 лет, записаться можно будет через семейного доктора или регистратуру ближайшего пункта вакцинации. Для получения прививки необходимы паспорт и идентификационный код.
За прошедшие сутки в Украине вакцинировали 11 110 человек, в том числе четыре человека получили вторую дозу вакцины.
С начала кампании сделаны 539 133 прививок, вакцинированы 539 126 человек, из них 539 124 – первой дозой вакцины, девять – двумя дозами (двое получили первую дозу за границей).
Данные по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- 21 апреля 2021 года Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.
- 23 апреля в Украину прибыли 367 000 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
- Минздрав предложил компаниям записывать сотрудников на вакцинацию, чтобы к ним приехала мобильная бригада.
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