Украина получила 367 000 доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Они пойдут на вторые уколы и 65+

Сегодня в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которая была произведена в Южной Корее. Поставщиками стали ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

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Полученные дозы планируют использовать для вакцинации приоритетных групп населения – пожилых людей старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca. Вся партия была для Украины бесплатной.

Как отметил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, все вакцины AstraZeneca, даже произведенные в разных странах – это один и тот же продукт, который изготавливается по одной и той же технологии и является взаимозаменяемым.

21 апреля Кабмин обнародовал план вакцинации от COVID-19 до конца года.

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Дарья Мостовая

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