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Украина получила 367 000 доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Они пойдут на вторые уколы и 65+

23.04.2021, 09:58
Украина получила 367 000 доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Они пойдут на вторые уколы и 65+ - Фото
Прибывшая вакцина (фото - пресс-служба МОЗ)

Сегодня в Украину в рамках программы COVAX было поставлено более 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которая была произведена в Южной Корее. Поставщиками стали ВОЗ и ЮНИСЕФ, сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

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Полученные дозы планируют использовать для вакцинации приоритетных групп населения – пожилых людей старше 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca. Вся партия была для Украины бесплатной.

Как отметил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко, все вакцины AstraZeneca, даже произведенные в разных странах – это один и тот же продукт, который изготавливается по одной и той же технологии и является взаимозаменяемым.

Читайте также: Какие вакцины для украинцев бесплатные, а за какие нужно платить. Объясняет НСЗУ

Дарья Мостовая
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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