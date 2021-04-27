Фармацевтический регулятор Бразилии рекомендовал властям запретить импорт и использование российской вакцины Спутник V, так как в ее составе нашли способный к размножению аденовирус – несущую платформу для гена коронавируса SARS-CoV-2, кодирующего S-белок. Об этом со ссылкой на технический вердикт Anvisa пишет агентство Reuters.

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Эксперты Нацагентства по саннадзору отметили, что перед разрешением на ввод вакцины производителю следует разъяснить "критически важные вопросы" по безопасности и эффективности биопрепарата, и уточнили: в наличии "слишком высокие неотъемлемые риски".

Как уточняет агентство, главным фактором, который повлиял на решение технической комиссии, было обнаружение в Спутнике V способного к репликации аденовируса. Этот в целом безобидный вирус человека в составе вакцины должен быть генетически "подправленным" и неспособным к воспроизведению после инъекции.

Как выразились в Anvisa, это "серьезный" дефект биопродукта или его партии. Все в правлении регулятора высказались за "вето" на вакцину.

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"Это решение отражает текущее состояние дел", – подчеркнул на брифинге глава Anvisa Антониу Торреш.

В середине апреля эксперты Anvisa побывали на заводах по производству вакцины в РФ, чтобы получить недостающие данные. Результат поездки неизвестен. Ранее регулятор сетовал на то, что в досье Спутника V нет полного набора необходимых документов.

В Twitter российской вакцины заявили, что это решение в Бразилии якобы "не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой", "носит политический характер" и "продиктовано США".

Между тем, Национальная техническая комиссия по биобезопасности Бразилии (CTNBio) дала добро на коммерческое применение Спутника V и его лицензионное производство в стране.

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Евгений Пилипенко

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