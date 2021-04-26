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Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за несоблюдение плана поставок вакцины

26.04.2021, 16:40
Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca за несоблюдение плана поставок вакцины - Фото
Штаб-квартира AstraZeneca в Сиднее (Фото - EPA)

В Брюсселе Европейская комиссия обратилась с иском в суд, обвинив фармкомпанию AstraZeneca в том, что они не соблюдают договорные сроки поставки вакцины от коронавируса, а также, что у них нет "надежного" плана по поставкам препарата. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление комиссии.

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В Еврокомиссии заявили, что фармкомпания обязалась приложить "все разумные усилия", чтобы поставить в страны ЕС 180 млн доз вакцины во втором квартале текущего года, а также 300 млн доз в период с июня по декабрь.

Однако позже, в марте, AstraZeneca заявила, что готова будет поставить на рынок лишь третью часть от общего количества заявленных доз. После этого комиссия направила им претензию, а 23 апреля подала в суд.

Как отметили в Еврокомиссии, все 27 стран ЕС поддержали иск против AstraZeneca – фармкомпания "не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз".

  • 24 марта стало известно, что Индия временно приостановила весь экспорт вакцины от коронавируса Oxford-AstraZeneca из-за роста случаев заболевания в стране. 

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Дарья Мостовая
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суд ЕС еврокомиссия вакцина коронавирус поставка AstraZeneca
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