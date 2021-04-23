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Редкий тромбоз может быть у одного из 100 000 получивших первую дозу AstraZeneca – EMA

23.04.2021, 19:18
Редкий тромбоз может быть у одного из 100 000 получивших первую дозу AstraZeneca – EMA - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: Remko de Waal/ЕРА)
дополнено

Преимущества вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca перевешивают риски для взрослых всех возрастных групп; однако после вакцинации наблюдались очень редкие случаи образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов. Об этом говорится на сайте Европейского агентства лекарственных средства (EMA).

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В связи с этим комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) дополнительно проанализировал имеющиеся данные, чтобы оценить риск этих очень редких тромбов в контексте преимуществ вакцины для разных возрастных групп.

Как отмечается, наиболее частые побочные эффекты от этой вакцины – обычно легкие или умеренные и проходят через несколько дней.

Наиболее серьезные побочные эффекты – это очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые, по оценкам, возникают у одного из 100 000 вакцинированных людей. 

Что касается рисков после введения второй дозы вакцины AstraZeneca (Vaxzevria), то в комитете EMA пока не готовы их оценить. У ученых нет достаточной информации и времени наблюдения, чтобы определить, будет ли риск образования тромбов с низким содержанием тромбоцитов после второй дозы отличаться от риска после первой дозы.

ДОПОЛНЕНО В 19:55

По данным британского регулятора, на 14 апреля в Великобритании – 168 таких случаев (93 женщины и 75 мужчин, от 18 до 93 лет) на 21 200 000 введенных доз. 32 случая из них – смертельные (19%). Только 1 случай из этих 168 наблюдался после второй дозы. Церебральный тромбоз – в 77 случаях (средний возраст 47 лет), 91 случай – тромбоз в других органах (средний возраст 55 лет). То есть, частота – один случай на 127 000 доз. В среднем 1 из 663 000 вакцинированных умер от этого состояния.

"В настоящее время нет данных для изменения текущих рекомендаций или их количество ограничено", – говорится в отчете EMA.

Читайте также: Колоть ли вторую дозу AstraZeneca/CoviShield. В Британии дали рекомендации тем, кто боится

Наталия Медведева
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вакцина коронавирус AstraZeneca
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