От "короны" в 2020-м умерло вдвое больше россиян, чем объявлено официально: данные росСМИ

В 2020 году в России умерли 2,124 млн человек, что на рекордные 20% (на 321 000 смертей) больше, чем было бы без коронавируса. Эта цифра вдвое превышает показатель потерь от COVID-19 в стране, который озвучен властями (163 325 жизней), говорится в материале российских расследователей proekt.media.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По их данным, больше всего от коронавируса пострадали регионы России, где и до пандемии "были проблемы с системой здравоохранения" – "с изначальным дефицитом медперсонала и коек".

Максимальные показатели прироста смертности – в Чечне (43%), Татарстане (34%) и Дагестане (32%), Омской области (31%) и Пензенской области (27%).

"Парадоксально, но власти именно этих территорий не принимали реальные ограничительные меры. Вместо этого они пошли по пути занижения статистики", – подчеркнули расследователи.

Читайте также: "Такими темпами мы скоро сдохнем". Как работает киевская мобильная бригада по вакцинации

Они пишут, что власти РФ перестали публиковать статистику причин смерти с началом эпидемии SARS-CoV-2 (в апреле 2020 года), хотя раньше делали это ежемесячно.

По словам некоторых экспертов, которых расспрашивали авторы материала, дополнительные 321 000 смертей – "это еще оптимистические оценки", и назывались цифры до 414 000. Больше – только в США, где в два раза больше население.

В середине февраля 2021 года российский лидер Владимир Путин, говоря о борьбе с эпидемией в РФ, заявил, что на Западе "исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, и мы ничего не сможем сделать. Но мы смогли. И лучше, чем другие страны".

Читайте также: Макрон о стремлении РФ и Китая "влиять вакцинами": Мы перед мировой войной нового типа

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.