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ГРУ в Европе | Болгария подозревает шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны во вред Украине

28.04.2021, 12:59
Болгария подозревает шестерых россиян в подрыве оружейных заводов страны во вред Украине - Фото
Сийка Милева (скриншот из видеозаписи БНТ)
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Прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора страны Сийка Милева, пишет БНТ.

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За последние 10 лет в Болгарии зарегистрирован ряд взрывов на арсеналах и заводах по производству, а также обезвреживанию взрывчатых веществ и боеприпасов. В результате взрывов никто не погиб.

Прокуратура совместно с Государственным агентством нацбезопасности и Главным управлением жандармерии Болгарии проанализировали некоторые из кейсов и в четырех из них нашла "сходство", сообщила Милева.

Первый случай произошел в ноябре 2011 года в районе села Дольни Дол: там был взорван склад компании EMСO Гебрева с боеприпасами для Грузии. Второй случай – в 2015 году в районе села Иганово: взорвался арсенал продукции ВМЗ-Сопот и, частично, EMCO. Третий случай также относится к 2015 году, когда взорвался цех по производству боеприпасов для ВМЗ-Сопот в том же селе Иганово. Четвертый – в 2020 году в городе Маглиж; там произошел подрыв склада детонаторов и воспламенителей на заводе Арсенал-Казанлык.

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Представитель прокуратуры заявила, что ни в одном из случаев не обнаружена техническая неисправность или другая причина возгорания.

"В расследуемых случаях был пожар, и рабочая версия следующая: цель поджога заключается в том, чтобы люди поблизости ушли. Время тушения было использовано для срабатывания зарядов", – объяснила Милева. По ее словам, "точно установлено", что активация фугаса происходила дистанционно.

Она добавила, что во взрывах на этих объектах оборонно-промышленного комплекса подозреваются шесть граждан РФ, которые в то время пребывали на территории Болгарии. Трое из них получили подозрения по делу об отравлении "оружейного барона" Эмилияна Гебрева.

"Во всех четырех случаях уничтоженная продукция предназначалась для экспорта в Грузию и Украину. <...> По данным расследования можно сделать обоснованное предположение о связи взрывов в Болгарии, попыток отравления трех болгарских граждан (Гебрева, его сына и продакшн-менеджера компании, – ред.), а также взрывов в других странах", – подчеркнула она.

Болгарский журналист Христо Грозев, который совместно с Bellingcat занимается расследованием схем спецслужб РФ, отметил в Twitter: впервые болгарская прокуратура назвала троих подозреваемых в отравлениях как "сотрудников ГРУ с очень высокой вероятностью" из российской в/ч 29155.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, реагируя на эту новость, заявил: "Хорошо еще, что в убийстве эрцгерцога Фердинанда (1914 год, – ред.) нас не обвиняют" (источник – пропагандистский ресурс РИА Новости).

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Евгений Пилипенко
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