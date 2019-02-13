Перед отравлением Новичком болгарский бизнесмен ел с россиянами

Эмилиан Гебрев (фото - скриншот видео)

Собственник болгарского оружейного завода, бизнесмен Эмилиан Гебрев перед госпитализацией (с признаками отравления Новичком) ужинал в одном из ресторанов вместе с россиянами и поляками. Об этом сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров по итогам закрытых парламентских слушаний, передает Укринформ.

"В настоящее время проверяются все контакты Эмилиана Гебрева, а также лица, вместе с которыми он ужинал как накануне, так и в день госпитализации. Известно, что ужинал он с гражданами русского и польского происхождения", - добавил он.

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Цацаров подчеркнул также, что основные усилия следователей направлены на установление всех контактов Гебрева с апреля 2015 года.

12 февраля стало известно, что Великобритания и Болгария создали совместную следственную группу, которой поручено проверить возможную связь между покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и попыткой отравления Гебрева.