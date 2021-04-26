Взрывы в Чехии были частью долгосрочной операции России против Украины – Bellingcat

Взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции Главного разведывательного управления России, направленной на подрыв возможностей Украины по приобретению оружия и боеприпасов. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

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Сообщается, что компания торговца оружием Эмилиана Гебрева EMCO сыграла решающую роль в повышении обороноспособности Украины в 2014 году.

EMCO была одной из двух компаний Евросоюза, которые специализировались на производстве новейших боеприпасов, совместимых с оружием советских времен, особенно крупнокалиберным (от 120 до 152 мм), говорят журналисты.

Как отмечает один из их источников, в 2014 году в ЕС было только два завода-производителя, которые производили подобные боеприпасы, и "другая компания находилась под эффективным контролем России" – EMCO оставалась единственным возможным поставщиком боеприпасов для украинской армии за рубежом.

Важность EMCO "как решающего фактора для нужд обороны Украины" во время войны с Россией поясняет вероятную заинтересованность ГРУ во взрыве запасов компании, а также покушении на жизнь Гебрева.

Журналисты также полагают, что ГРУ могло ставить за цель подрыв не только боеприпасов EMCO, а всех запасов, хранящихся во Врбетице. Это поясняют тем, что Россия могла использовать такой шаг в качестве превентивной меры против торговцев оружием из ЕС, экспортирующих оружие в Украину.

"Это правдоподобная гипотеза, учитывая, что Чехия и Болгария экспортировали боеприпасы в Украину", – говорят в Bellingcat, отмечая, что у других компаний на складе во Врбетице хранились точно так же боеприпасы, как у ЕМСО.

Кроме того, журналисты обратили внимание, что российские шпионы улетели через день после того, как получили отказ от ЕМСО обсуждать продажу снарядов. Ранее сообщалось, что Мишкин и Чепига с поддельными паспортами Таджикистана и Молдовы запрашивали доступ к закрытому участку склада.

"Отказ EMCO участвовать в обсуждении продажи мог спровоцировать (очевидно, неверный) вывод ГРУ о том, что эти запасы уже были предварительно выставлены на продажу Украине", – говорят расследователи.

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Станислав Стороженко

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