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Глава МВД Чехии опроверг Земана: По взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ

26.04.2021, 18:16
Глава МВД Чехии опроверг Земана: По взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ - Фото
Ян Гамачек (Фото: Flickr/PES Communications)

Следствие по делу о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице рассматривает одну версию, и она связана с работой агентов ГРУ РФ. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает Novinky.

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Министр отметил, что чешские правоохранители работают только с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.

"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что так все и было", – сказал Гамачек, опровергнув таким образом заявление Земана о том, что якобы нет доказательств пребывания российских агентов в районе взрывов на складах осенью 2014 года. Вторая версия произошедшего, по его словам, связана с ошибками при обращении с взрывчатыми веществами.

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Наталия Медведева
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чехия Ян Гамачек врбетица
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