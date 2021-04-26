Глава МВД Чехии опроверг Земана: По взрывам в Врбетице есть только версия, связанная с ГРУ
Следствие по делу о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице рассматривает одну версию, и она связана с работой агентов ГРУ РФ. Об этом заявил глава МВД Чехии Ян Гамачек, передает Novinky.
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Министр отметил, что чешские правоохранители работают только с одной версией – о причастности к диверсии агентов российской военной разведки.
"Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что так все и было", – сказал Гамачек, опровергнув таким образом заявление Земана о том, что якобы нет доказательств пребывания российских агентов в районе взрывов на складах осенью 2014 года. Вторая версия произошедшего, по его словам, связана с ошибками при обращении с взрывчатыми веществами.
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- Bellingcat опубликовал расследование о том, как агенты ГРУ РФ могли организовать подрыв складов в Врбетице.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля Чехия поставила РФ ультиматум, требуя разрешить ее дипломатам вернуться в Москву. Кремль ультиматум проигнорировал – и 22 апреля Чехия решила выслать из страны "почти всех" российских дипломатов.
- После этого Чехию поддержали Словакия, Литва, Латвия и Эстония, тоже приняв решения о высылке российских дипломатов.
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