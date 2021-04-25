Гебрев, чье оружие взорвали агенты ГРУ РФ в Чехии, признал, что оно было для Украины – NYT

Бизнесмен Эмилиан Гебрев признал, что запасы оружия его компании, предназначенные для поставок в Украину, хранились на складах в Чехии, которые взорвались в 2014 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на электронное письмо, которое прислал к ним в редакцию Гебрев.

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"В электронном письме в газету The New York Times г-н Гебрев признал, что хранил боеприпасы на чешском оружейном складе, и признал то, что он давно отрицал: его компания Emco отправляла военную технику в Украину после 2014 года", – написали в NYT.

Гебрев признал, что Emco подписала контракт с уполномоченными украинскими компаниями в конце 2014-го.

В более раннем электронном письме бизнесмен утверждал, что оружие, хранящееся на чешских складах, не предназначалось для Украины.

Он говорил, что прекратил экспорт боеприпасов в Украину в 2014-ом, в начале войны.

В NYT напоминают, что в 2015 году российские спецслужбы дважды пытались отравить Гебрева веществом группы "Новичок".

Издание также передает слова пожелавших остаться анонимными бывшего и действующего украинских чиновников: Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.

По словам бывшего чиновника, чтобы не дать сторонникам России в правительстве Болгарии заблокировать поставки, на ящиках с боеприпасами было написано, что они предназначены для Таиланда. Но правительство РФ все равно обнаружило поставки и потребовало от правительства Болгарии прекратить их.

Как отмечает NYT, Гебрев отрицал, что его компания неправильно маркировала какой-либо из своих экспортных товаров.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал.

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Наталия Медведева

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