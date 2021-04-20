Бизнесмен Гебрев отрицает связь со взрывами на складах в Чехии: Оружие Украине не продавал

Компания EMCO болгарского производителя и торговца оружием Эмилиана Гебрева отрицает, что каким-либо образом связана со взрывами на военных складах в Чехии в 2014 году. Там также говорят, что никогда не поставляли и не планировали поставлять оружие в Украину, сообщает Euractive.

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Ранее несколько чешских СМИ со со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для Гебрева, который якобы поставлял его Украине. В Чехии подозревают во взрывах сотрудников Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ).

Чешские официальные лица публично не заявляли о связи между взрывами и Гебревом. Хотя вчера президент этой страны Андрей Бабиш сказал, что имел место "не акт государственного терроризма". По его словам "агенты атаковали товары болгарского торговца оружием, который, вероятно, продал их сторонам, сражавшимся против России", пишет Euobserver.

Бывший высокопоставленный сотрудник СБУ также подтвердил украинской службе Радио Свобода, что Киев обратился к Гебреву за помощью в приобретении боеприпасов в 2014 году.

Сегодня компания Гебрева заявила, что бизнесмен никогда не экспортировал в Украину боеприпасы, произведенные в Чехии, и планов на такие сделки не было.

"Утверждения о том, что боеприпасы, уничтоженные в результате теракта в Чехии в 2014 году, предназначались для реэкспорта EMCO в Украину, не соответствуют действительности", – говорится в заявлении.

Более того, в компании утверждают, что никогда не экспортировали в Украину боеприпасы из Чехии.

EMCO подтвердила готовность сотрудничать со следственными органами Чехии и других союзных стран для установления истины в этом деле.

Вместе с тем там уверены, что к взрыву и атакам при помощи Новичка в Болгарии в 2015 году и в Великобритании в 2018 году причастна российская разведка.

Болгарская прокуратура обвинила троих россиян в покушении на Гебрева в 2015 году с использованием вещества, очень похожего на Новичок. Среди них был российский шпион Денис Сергеев, который путешествовал под вымышленным именем Сергея Федотова и, как выяснилось, имел связь с делом об отравлении Скрипалей в Британии.

BBC пишет, что в 2015 году были взрывы также на болгарских оружейных заводах, хотя публично об этом не сообщалось.

17 апреля Чехия заявила о высылке всех российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники спецслужб России. Причиной стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба РФ (бывшее ГРУ) к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

В России это отрицают. В ответ из Москвы выслали 20 чешских дипломатов.

Вчера правительство Чехии приняло решение исключить российскую государственную компанию Росатом из будущего тендера на достройку атомной электростанции Дукованы.

Вадим Ребрина

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